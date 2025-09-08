إعلان

محافظ أسوان يتابع ميدانيًا إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي (صور)

08:24 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي
    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي
    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي
    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي
أسوان - إيهاب عمران:

باشر محافظ أسوان، اللواء دكتور إسماعيل كمال، ميدانيًا، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي لمحطة جبل تقوق (قطر 24 بوصة)، موجهًا بسرعة إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

شدد المحافظ على فرق الصيانة بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال اللحام والتركيب لمعالجة الكسر بشكل نهائي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الطوارئ وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

ووجه إسماعيل كمال بتأمين احتياجات المواطنين من خلال الدفع بسيارات مياه مجانية للمناطق المتأثرة، مشددًا على ضرورة الربط بين شبكات المياه لتوفير خطوط بديلة مستقبلًا ومنع تكرار الأعطال.

إصلاح خط مياه إسماعيل كمال كسر ماسورة مياه أسوان
