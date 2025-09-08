وزير الصحة ومحافظ الأقصر يتفقدان مستشفيات شفاء الأورمان والحميات

الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقة المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد والصدر بمحافظة الأقصر، ضمن جولته في المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وقنا، اليوم الإثنين، بهدف متابعة سير العمل في المنظومة الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات وحلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وتم تدشين المعدات تم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في محافظات الإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنوفية، بالإضافة إلى محافظة الأقصر.

ومنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وضمان سلامة البيئة، والتحول نحو النظم الخضراء في معالجة هذه النفايات.

وكان قد اطلع الدكتور خالد عبدالغفار على عرض توضيحي لآلية عمل المنظومة وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية ضمن آلياتها، كما تفقد محطة معالجة النفايات الخطرة بالمستشفى، كما استمع إلى عرض مفصل عن تطوير المستشفى الحالي، الذي يشمل أقساماً متخصصة مثل الاستقبال والعيادات، والدرن، ومناظير الجهاز الهضمي، والفيروسات الكبدية، والحميات، والصدرية، والرعايات المتوسطة والمركزة، حيث بلغ عدد المترددين على المستشفى خلال عام 2024 نحو 76 ألف شخص، فيما بلغ نحو 52 ألفاً منذ بداية عام 2025 حتى الآن.

ومستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد والصدر بمحافظة الأقصر، يساهم في تقديم خدمات عدة مبادرات رئاسية لتحسين الصحة العامة، بما في ذلك مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة تحليل الغدة الدرقية لحديثي الولادة، ومبادرة الكشف عن سرطان البروستاتا.

ثم تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان (صعيد بلا سرطان) بمحافظة الأقصر ، بهدف متابعة سير العمل، ورصد التحديات وحلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

والمستشفى يعمل بالتكامل مع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ويخدم أهالي محافظات الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد. خلال الجولة، تفقد الوزير جميع أقسام المستشفى، بما في ذلك المبنى المخصص لعلاج الأطفال، ومركز النخاع العظمي، وغرفة فصل الخلايا الجذعية، والمعمل. كما حرص على التواصل المباشر مع المرضى وأهالي الأطفال، للتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة بانتظام وجودة عالية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المستشفى يضم عيادات خارجية متخصصة تشمل جراحة الأورام، طب الأطفال، باطنة الأورام، الطب النووي، الطوارئ، التغذية، العلاج الإشعاعي، تخدير الأطفال، طب الأسنان، استقبال الحالات الجديدة، التخدير، الطب النفسي، علاج الألم، والرعاية التلطيفية، مما يعزز دوره كمركز رائد في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير؛ والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية؛ والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة ، والدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر.