إعلان

بالفيديو والصور.. خسوف كلي للقمر يزين سماء السويس

09:31 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    القمر الأحمر
  • عرض 3 صورة
    قبل الخسوف الكلي للقمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت سماء محافظة السويس، مساء اليوم الأحد، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، حيث تحول لونه تدريجيًا إلى الأحمر الداكن في ذروة الحدث الفلكي الذي تابعه الملايين بالعين المجردة.

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، بدأت الظاهرة بخسوف جزئي في تمام الساعة 7:27 مساءً، أعقبه الخسوف الكلي في الساعة 8:30، وبلغت الظاهرة ذروتها في تمام الساعة 9:11 مساءً.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية أوقاف السويس، إقامة صلاة الخسوف في المساجد الكبرى بالمحافظة بعد صلاة العشاء، إحياءً للسنة الن-بوية في التعامل مع الظواهر الكونية.

وأكد ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن إقامة الصلاة تهدف إلى نشر الهدي النبوي وربط الناس بسنة رسول الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خسوف القمر الخسوف الكلي السويس الظواهر الفلكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان