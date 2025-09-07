بالفيديو والصور.. خسوف كلي للقمر يزين سماء السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت سماء محافظة السويس، مساء اليوم الأحد، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، حيث تحول لونه تدريجيًا إلى الأحمر الداكن في ذروة الحدث الفلكي الذي تابعه الملايين بالعين المجردة.

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، بدأت الظاهرة بخسوف جزئي في تمام الساعة 7:27 مساءً، أعقبه الخسوف الكلي في الساعة 8:30، وبلغت الظاهرة ذروتها في تمام الساعة 9:11 مساءً.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية أوقاف السويس، إقامة صلاة الخسوف في المساجد الكبرى بالمحافظة بعد صلاة العشاء، إحياءً للسنة الن-بوية في التعامل مع الظواهر الكونية.

وأكد ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن إقامة الصلاة تهدف إلى نشر الهدي النبوي وربط الناس بسنة رسول الله.