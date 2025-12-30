أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نجاح أول عملية قسطرة علاجية بمركز القسطرة وجراحات القلب بمدينة الغردقة، في إنجاز طبي غير مسبوق يُجسد تحقيق حلم طال انتظاره لسنوات لدى أهالي المحافظة، بدعم مباشر من القيادة السياسية والحكومة.

وأكد المحافظ أن الدولة حققت حلم السنين لأبناء البحر الأحمر، موضحًا أن المركز يمثل صرحًا طبيًا متكاملًا أُنشئ وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، ويضم وحدات قسطرة تشخيصية وعلاجية متطورة، وغرفًا مخصصة لجراحات القلب، إلى جانب بنك دم مستقل ومعمل تحاليل يعمل لحظيًا لخدمة غرف العمليات.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن مرضى القلب بالمحافظة كانوا يعانون لسنوات من مشقة السفر إلى القاهرة أو محافظات الصعيد لتلقي العلاج، ما كان يشكل خطرًا على الحالات الحرجة، مؤكدًا أن هذا الملف وُضع على رأس أولويات العمل منذ توليه المسؤولية، باعتبار الصحة أحد أعمدة التنمية الحقيقية.

وكشف المحافظ أن تكلفة إنشاء مركز القسطرة وجراحات القلب بلغت نحو 400 مليون جنيه، ليُعد من أضخم المشروعات الصحية بمحافظة البحر الأحمر، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير القطاع الصحي من حيث البنية التحتية وجودة الخدمة واستدامتها.

وأشار إلى أن المبنى يتكون من أربعة أدوار متكاملة تشمل وحدات رعاية مركزة لحالات القلب الحرجة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، وأقسام إقامة داخلية للمرضى، وغرف إفاقة مجهزة بالكامل، فضلًا عن أنظمة متطورة للحماية المدنية ومولدات كهرباء مستقلة لضمان التشغيل المستمر دون انقطاع.

ويُعد نجاح أول عملية داخل المركز إعلانًا عمليًا عن جاهزيته الكاملة للتشغيل، وترجمة حقيقية للمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والتجهيز، حيث شدد المحافظ على عدم الافتتاح إلا بعد التأكد من الجاهزية الطبية والفنية الكاملة.

وتنبع أهمية المشروع من الطبيعة الخاصة لمحافظة البحر الأحمر، التي تستقبل آلاف العاملين والسائحين والزائرين سنويًا، ما يعزز دور المركز في تقليل تحويلات المرضى خارج المحافظة، وتسريع التدخل في حالات الطوارئ القلبية، ورفع مستوى الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عن الأسر، إلى جانب توفير فرص تدريب وعمل للكوادر الطبية بالمحافظة.