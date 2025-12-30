لليوم الثاني.. هطول أمطار عيد الميلاد على الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت نوة عيد الميلاد ضرب سواحل وأحياء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بأمطار تتراوح شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح غربية وانخفاض درجة الحرارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ، وذلك طبقًا للبيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات من منخفض جوي وأمطار خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى تمركز 150 سيارة ومعدة متنوعة ما بين سيارات شفط وكسح مياه ومعدات، في المناطق الأكثر تعرضًا لتجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة، مع جاهزية كاملة للتدخل الفوري حال حدوث أي تجمعات.

وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، ومنع تأثيرها على حركة المرور أو المرافق الحيوية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية المعنية بالإسكندرية.

وشدد قنديل، على جاهزية جميع المحطات والشبكات، واستمرار أعمال التطهير والمتابعة الدورية، مؤكدًا أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو شكاوى من خلال الخط الساخن 175، مؤكدة استمرار حالة الاستعداد الكامل حتى استقرار الأحوال الجوية.