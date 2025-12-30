محافظ أسيوط: 1.3 مليار جنيه استثمارات المياه والصرف بأسيوط في 2025

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أنهى عام 2025 بسجل حافل من المشروعات والتوسعات التي استهدفت تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة في التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن هذه الإنجازات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبمتابعة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحت إشراف المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في المنظومة الخدمية بالمحافظة.

وأوضح أبو النصر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كان لها الدور الأكبر في إحداث طفرة حقيقية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإحلال وتجديد محطة مياه ديروط، وتوسعات المحطة نفسها بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 24 بئرًا ارتوازيًا بتكلفة 30 مليون جنيه.

وشملت الأعمال تنفيذ 7.6 كم شبكات مياه للمناطق المحرومة، وإحلال وتجديد 9 كم من الشبكات أسفل خطة الرصف، ومد 11.6 كم خطوط صرف صحي، وإنشاء 480 مطبقًا، وتنفيذ نحو 22.5 ألف وصلة منزلية. وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة 447 مشروعًا لشبكات ووصلات مياه وصرف، إضافة إلى 42 محطة مياه شرب، ومحطتي رفع صرف صحي، ومحطتي معالجة، وخطي طرد، فضلًا عن تجديد محطة مياه «التشيكي» بطاقة تصميمية 600 لتر/ثانية، بإجمالي استثمارات تجاوزت مليار و300 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن خطة الإحلال والتجديد السنوية، أسفرت عن استكمال شبكات مياه الشرب بمركز ساحل سليم بتكلفة 9.8 مليون جنيه، إلى جانب أعمال مماثلة بمراكز البداري وأبنوب وصدفا وأبوتيج والفتح، بإجمالي 44.987 مليون جنيه، فضلًا عن استكمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي أبوتيج (2 جنوب) بتكلفة 29.277 مليون جنيه.

وفي إطار برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، الممول من شركاء التنمية الأوروبيين عبر قرض بنك التعمير الألماني، تم تنفيذ مشروعات مهمة منها محطة رفع صرف صحي البركة (3)، وإعادة تأهيل محطة المراغي، وخط طرد محطة البركة، وتحديث الشبكات المحيطة، وتوريد معدات حديثة، وتطوير منظومة التشغيل والتحصيل.

كما نجحت الشركة في معالجة شكاوى ضعف المياه بعدد من المناطق، منها الشعراوي بقرية درنكة، والزاوية قبلي، والبورة، حيث تم تغيير الوسط الترشيحي لمحطة مياه البورة باستخدام تقنيات حديثة، إضافة إلى تركيب وتشغيل 7 بوسترات لتدعيم الضغوط بعدة قرى، وتشغيل محطة رفع مياه «المثلث» لزيادة الضغوط بحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، وتركيب عداية مياه قطر 10 بوصات بمنطقة قناطر ديروط الجديدة.

وفي إطار الحلول غير التقليدية، تم تطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة المصلى بحي غرب أسيوط، شمل أكثر من 130 منزلًا، فضلًا عن القضاء على مشكلة طفح الصرف بمنطقة «القوية» بشرق أسيوط عبر حلول فنية مبتكرة.

كما جددت 6 محطات حصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، بينها محطات مياه مرشحة نزلة عبد الله والوليدية والقوصية، ومحطات رفع صرف صحي دكران وبني سميع والزيرة، إضافة إلى حصول محطتي رفع صرف صحي بويط والغنايم على الشهادة لأول مرة.

وشهد العام توسعًا في تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، وإعادة تأهيل 9 سيارات لدعم الطوارئ، وتنفيذ 50 دورة تدريبية لـ600 متدرب، وبرامج متقدمة لـ100 عامل، فيما نفذ مركز التدريب والخدمات الرئيسي 192 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 2065 متدربًا في المجالات الفنية والمالية والإدارية، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي.

واختتم المحافظ بالإشادة بدور الشركة القابضة في المشاركة المجتمعية، حيث نفذت مبادرات لتحسين البنية التحتية، ومبادرة «صحتنا في بيئتنا» بـ150 مدرسة، وتعليم السباكة الخفيفة، وتوزيع شنط تعليمية، ودراسة 1200 حالة ضمن مبادرة القرض الدوار لتوصيل المياه، إضافة إلى مبادرات إعادة التدوير بالتعاون مع اليونيسف.

كما تم توقيع 50 بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية لتوصيل الخدمة لـ3500 حالة، وتنفيذ 300 ندوة توعوية، و50 حملة طرق أبواب، و30 ورشة لتعليم السباكة، و3600 استمارة استطلاع رأي، فضلًا عن الاستجابة الفورية لأكثر من 33 ألف شكوى متنوعة.