محمد رضا بوبو يساند رمضان صبحي داخل محكمة الجنايات بشبرا الخيمة

شهدت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، حضور اللاعب محمد رضا بوبو، لدعم ومؤازرة زميله رمضان صبحي خلال الجلسة الرابعة من محاكمته في القضية المتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية.

وجاء حضور بوبو في إطار دعمه لصديقه، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين محيط المحكمة، حيث لوحظ تواجد عدد من أفراد الأمن لتأمين سير الجلسة.

وتستمر المحكمة في نظر القضية المقيدة ضد رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، والمتعلقة باتهامات تتضمن تزوير كراسات إجابات امتحانات، وكشوف حضور وانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة، منسوبة إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة لمرافعات الدفاع ومناقشة ما ورد بأوراق القضية، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا للقانون.