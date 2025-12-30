أسيوط تواصل حملات النظافة والتجميل بقرية الواسطى -صور

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكبرة للنظافة والتجميل بجميع قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين منظومة النظافة العامة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة ويعزز المظهر الحضاري، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن حملة موسعة نُفذت بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية، ودعم من وحدة مشروع الإنقاذ والتدخل السريع، حيث شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتفريغ الحاويات، وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تسوية الطرق غير المرصوفة، وتنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة من المحاور المرورية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للقرية.

وأضاف أبو النصر أن الحملة استهدفت رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإزالة المخلفات الصلبة من الشوارع والميادين والمناطق المطلة على نهر النيل، حفاظًا على الصحة العامة واستجابة لشكاوى المواطنين، مشددًا على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن المحافظة توفر كافة الإمكانات والمعدات لضمان استدامة أعمال النظافة.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وعدم السماح بعودة التراكمات، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في منظومة الجمع المنزلي، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن تحسين مستوى النظافة ينعكس مباشرة على جودة الحياة ويعد محورًا أساسيًا للتنمية المحلية المستدامة.

واختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطة متكاملة لحملات النظافة والتجميل بمختلف المراكز والأحياء، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء المحافظة.

وعلى هامش الحملة، تم رفع عدد من المعوقات والتعديات على حرم الطريق بعدة شوارع وميادين بالقرية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة، فضلًا عن دعم المظهر الحضاري العام للمحافظة.