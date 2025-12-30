أعلن عبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، حصول 11 فندقًا على تراخيص رسمية من وزارة السياحة والآثار لإقامة حفلات رأس السنة الميلادية 2026.

وقال عبد الوهاب، في تصريح خاص لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن نسب الإشغال الفندقي خلال فترة رأس السنة من المتوقع أن تصل إلى نحو 80%.

وأشار إلى أن الوزارة كثفت الحملات التفتيشية على المنشآت الفندقية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، ومطابقة الأسعار المعلنة مع الأسعار الفعلية، موضحًا أنه في حال رصد أي مخالفات يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية أن تصاريح إقامة الحفلات يتم اعتمادها من الوزارة، بالتزامن مع تكثيف الرقابة على الفنادق خلال هذه الفترة لمتابعة الالتزام بالأسعار وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية تضم نحو 42 فندقًا خاضعًا لإشراف وزارة السياحة والآثار، من بينها 16 فندقًا مصنفًا ضمن فئتي الأربع والخمس نجوم، وهو التصنيف المسموح له بالتقدم للحصول على تصاريح إقامة حفلات، شريطة الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ولفت إلى أن المنشآت السياحية هي تلك الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والآثار، ويصدر لها تصريح رسمي بمزاولة النشاط، مع التشديد على الرقابة الدورية لضمان الالتزام بكافة الضوابط.

وأشار في المقابل إلى أن المنشآت التي تصدر تراخيصها من الأحياء والإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية تُعد منشآت عمومية مثل الكافيتريات والمطاعم، ولا تُصنف كمنشآت فندقية، ولا تختص الوزارة بإصدار تصاريح إقامة حفلات لها.