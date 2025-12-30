انقلاب شاحنة زيوت يشل حركة المرور على طريق الزراعى بقويسنا -صور

تسبب انقلاب سيارة نقل محمّلة زيوت طعام، اليوم الثلاثاء، في شلل مروري مؤقت بالطريق الزراعي "مصر- الإسكندرية"، أمام كوبري قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا، قبل أن تنجح الأجهزة التنفيذية في السيطرة على الموقف وإعادة الحركة لطبيعتها.

كانت هناء عقيلة رئيس مدينة قويسنا، يرافقها الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس المدينة، انتقلا لموقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل السريع مع آثاره، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال المرور ورئيس الوحدة المحلية بعرب الرمل.

وشهد الطريق انسكاب كميات من الزيوت على الأرض نتيجة انقلاب السيارة، ما استدعى الدفع بالمعدات الثقيلة وفرق الطوارئ لرفع آثار الحادث وتأمين نهر الطريق بالكامل، حفاظًا على سلامة المارة ومنع وقوع حوادث أخرى.

وأكدت رئاسة المدينة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصر على خسائر مادية بالسيارة وحمولتها، مشيرة إلى الانتهاء من أعمال التأمين وعودة الحركة المرورية بشكل طبيعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.