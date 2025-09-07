بالصور.. غلق وتشميع 11 منشأة طبية بدون ترخيص في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أغلقت مديرية الصحة ببني سويف 11 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، بينها مركزان للحضانات و9 عيادات، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمركز الواسطى شمال المحافظة.

أسفرت الحملة، التي جرت بمشاركة جهاز حماية المستهلك، عن رصد مخالفات جسيمة بالمركزين شملت عدم استيفاء التراخيص اللازمة، ومخالفات في مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بوضع قوائم الأسعار، وعدم الحصول على الموافقات البيئية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.