بالصور.. غلق وتشميع 11 منشأة طبية بدون ترخيص في بني سويف

06:39 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    غلق وتشميع 11 منشأة طبية بدون ترخيص في بني سويف (5)
    غلق وتشميع 11 منشأة طبية بدون ترخيص في بني سويف (2)
    غلق وتشميع 11 منشأة طبية بدون ترخيص في بني سويف (4)
    غلق وتشميع 11 منشأة طبية بدون ترخيص في بني سويف (1)
بني سويف - حمدي سليمان:

أغلقت مديرية الصحة ببني سويف 11 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، بينها مركزان للحضانات و9 عيادات، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمركز الواسطى شمال المحافظة.

أسفرت الحملة، التي جرت بمشاركة جهاز حماية المستهلك، عن رصد مخالفات جسيمة بالمركزين شملت عدم استيفاء التراخيص اللازمة، ومخالفات في مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بوضع قوائم الأسعار، وعدم الحصول على الموافقات البيئية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

بني سويف مديرية الصحة ببني سويف إدارة العلاج الحر جهاز حماية المستهلك غلق وتشميع 11 منشأة طبية
