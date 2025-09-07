إعلان

مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال سبتمبر 2025

12:54 م الأحد 07 سبتمبر 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، عن خطة غسيل شبكات المياه بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للجدول الدوري المحدد مسبقًا.

وأكد رئيس الشركة على التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بكل نطاق للتنفيذ طبقًا للمواعيد المحددة والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها أثناء فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، مشيرة إلى أنه حال ظهور رواسب أو عكارة بعد الغسيل يجب ترك المياه تعمل لبعض الوقت حتى يتم التخلص منها.

كما خصصت الشركة الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي، ورقم الواتساب (01220906668) لتلقي شكاوى جودة المياه.

