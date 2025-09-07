بالصور- محافظ بورسعيد يطمئن على مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المستشفى والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور أحمد حسن، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد محسن، مدير مستشفى الزهور.

واطمأن محافظ بورسعيد، خلال تفقده المستشفى، على حالة مصابي حادث السير الذي وقع على الطريق الدولى الساحلي "بورسعيد – دمياط" نتيجة تصادم سيارتين، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع متابعة دقيقة لحالتهم الصحية، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما تفقد عددًا من أقسام المستشفى لمراجعة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية والتمريض في سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الكاملة للمرضى.