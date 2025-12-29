إعلان

لعبة الموت بالفيوم.. مصرع طفل وإصابة زميله وضبط صاحب الملاهي

كتب : حسين فتحي

04:18 م 29/12/2025

جثة - أرشيقية

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم القبض على هشام س.ع (40 عامًا) مستأجر مركز شباب بمركز إطسا، ومحمد ر.ج (25 عامًا) عامل تشغيل ألعاب الملاهي، على خلفية وفاة تلميذ وإصابة زميله أثناء اللعب.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، يفيد بمصرع التلميذ م.ص.أ (13 عامًا) الطالب بمدرسة الفتح الابتدائية بقرية تطون، وإصابة زميله م.أ.خ (12 عامًا) بنفس المدرسة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، وتحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن التلميذين كانا يلعبان على أرجوحة "الفنجان" الدوار، وأثناء محاولتهما الدوران سقطا على الأرض، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الآخر بكسور في اليد اليمنى والرأس.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة العامة التي قررت ضبط صاحب الملاهي وعامل التشغيل ومباشرة التحقيقات.

