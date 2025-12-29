ننشر صور ضحايا "القاتل الصامت" في قرية بني أحمد بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

حصل مصراوي على صور ضحايا حادث منزل قرية بني أحمد الغربية بالمنيا، الذين لقوا مصرعهم أثناء نومهم بالغاز، وتفاجأت الأم صباحًا بموتهم، بينما نجت هي والطفل عبدالله والجدة.

تداول أهالي القرية صور الأب الذي يعمل كهربائي، وأطفاله الثلاثة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في منشورات عبرت عن حالة واسعة من الحزن.

وكانت أجهزة مديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا من أهالي قرية بني أحمد الغربية بالعثور على "محمود أحمد" 40 سنة، وثلاثة من أبنائه متوفين داخل المنزل في ظروف غامضة.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتأكدت وفاة الأب وأطفاله: أحمد - 12 سنة، ومالك - 5 سنوات، وآية - 14 سنة، ظهرت عليهم علامات التيبس والبرودة، ولم ينج من الحادث الأليم سوا الأم والطفل عبدالله - 8 سنوات، والجٖدة.

انتقلت النيابة العامة إلى المنزل وتمت معاينة المنزل وموقع الحادث وأخذ أقوال الشهود وأم الأطفال.

ويواصل فريق العمل الجنائي والمباحث العمل للكشف عن سبب الوفاة الرئيسي.

وقد تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، لحين انتداب الطبيب الشرعي للتشريح، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

اقرأ أيضًا:

4 جثث في غرفة واحدة.. كشف سر مصرع أب وأبنائه داخل منزلهم بالمنيا