Watch it تكشف خريطة مسلسلاتها بـ رمضان 2026

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية خطتها لموسم رمضان 2026 الذي ينطلق في فبراير المقبل، حيث كشفت عن خريطة درامية واسعة من الأعمال الأصلية، لتؤكد مرة أخرى مكانتها كوجهة للمحتوى العربي المميز وموطن أكبر نجوم الموسم الرمضاني.

وتجمع خريطة رمضان هذا العام مزيجًا قويًا من النجوم الكبار والمواهب الصاعدة عبر باقة متنوعة من الأعمال التي تمتد بين الدراما والرومانسية والتشويق والكوميديا والموضوعات الاجتماعية، لتمنح المشاهد تجربة مشاهدة ثرية ومتجددة طوال الشهر الكريم.

وتتضمن مسلسلات رمضان 2026 على WATCH IT "رأس الأفعى" بطولة النجم أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي و"اشهد يا ليل" بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين في عمل درامي رومانسي، و"علي كلاي" بطولة أحمد العوضي مع درة ضمن أحداث مشوقة مليئة بالإثارة.

كما تقدم المنصة "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف بمشاركة مصطفى أبو سريع ورحمة أحمد وسماح أنور وعلي صبحي و"أب ولكن" بطولة محمد فراج بمشاركة ركين سعد و"درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان، بالإضافة إلى "تحت الحصار" الذي يجمع منة شلبي وإياد نصار و" فن الحرب" بطولة يوسف الشريف.

كما تضمنت قائمة مسلسلات هذا العام أيضًا مسلسل "فخر الدلتا" بطولة الفنان الصاعد أحمد رمزي ويستضيف عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف بينهم النجم أشرف عبد الباقي والقدير حسين فهمي وانتصار وتارا عبود، و"حكاية نرجس" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور و"أولاد الراعي" بطولة جماعية بمشاركة ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، و"فرصة أخيرة" بطولة النجمين محمود حميدة وطارق لطفي.

كما تضم الخريطة "مين ما بيحبش مودي" الذي يجمع النجم ياسر جلال والنجمة ميرفت أمين وآيتن عامر و"بيبو" بطولة كزبرة بمشاركة هالة صدقي وسيد رجب ووليد فواز وإسلام إبراهيم و"حد أقصى" بطولة روجينا بمشاركة فدوى عابد وخالد كمال ومحمد القص، و"توابع" بطولة النجمة ريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد وأنوشكا وأخيرًا "ألوان زرقا" بطولة جومانا مراد