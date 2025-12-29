إعلان

وزارة الأوقاف تعقد 261 مقرأة فجرًا بمساجد الجمهورية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:26 م 29/12/2025

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

عقدت وزارة الأوقاف، صباح اليوم الاثنين، عدد261 مقرأة فجر بمساجد الجمهورية، في إطار عنايتها المتواصلة بالقرآن الكريم، وحرصها على تصحيح التلاوة، والارتقاء بأداء المصلين، وترسيخ أحكام التجويد والقراءة الصحيحة.

وتُعد مقرأة الفجر إحدى المقارئ المخصصة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم لجمهور المصلين عقب صلاة الفجر، وتنعقد تحت إشراف إمام المسجد أو من يعتمدهم القطاع الديني؛ حيث تُقام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف، لتفعيل الدور القرآني للمساجد، وجعلها منارات للعلم والذكر، وبناء الوعي الديني الرشيد، وخدمة كتاب الله تعالى قراءةً وتلاوةً وتدبرًا.

المقارئ وزارة الأوقاف المساجد أسامة الأزهري

