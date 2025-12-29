أسيوط - محمود عجمي:

أصدر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قرارًا بإيقاف رئيس قرية الواسطى عن العمل، ونقل رئيس مركز ومدينة الفتح إلى موقع آخر، وذلك على خلفية تدني مستوى النظافة بالقرية وعدم الالتزام بمعايير تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء القرار في إطار متابعة المحافظة المستمرة لجهود رفع كفاءة النظافة العامة وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي المنطقة، حيث كلف المحافظ محمد سليمان أحمد بتولي منصب رئيس مركز ومدينة الفتح.

وفي سياق متصل، أجرى المحافظ جولة ميدانية موسعة لمتابعة حملات النظافة الشاملة التي نُفذت بشكل متزامن في عدد كبير من المناطق والأحياء بشرق وغرب مدينة أسيوط، ضمن خطة متكاملة تستهدف التصدي لمظاهر الإهمال واستعادة الشكل الحضاري للمدينة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشملت الجولة متابعة أعمال رفع المخلفات، تفريغ الحاويات، تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة من الطرق والمحاور المرورية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.