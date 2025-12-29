التحقيق في فيديو يظهر شخص يعتدي على مُسن وزوجته بالمحلة

كتب - علي عبد المنعم:

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية التحقيق في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعديًا بالضرب على مسن وزوجته بأحد شوارع قرية كفر دخميس بمركز المحلة.

وأظهر الفيديو قيام شخص بالاعتداء على الزوجين، ما أدى إلى إغماء الزوجة وسقوطها أرضًا، بينما لم يُسجل تعرض الزوج لإصابات بالغة.

وأكد شهود عيان أن المجني عليهما هما علي يوسف إبراهيم وزوجته خضرة سالم عرفة.

وفي سياق متصل، تقوم الأجهزة الأمنية بتفحص الواقعة لتحديد هوية المتهم وفحص ملابسات الحادث تمهيدًا للقبض عليه في أسرع وقت ممكن.