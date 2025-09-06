جثة و12 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم المروع بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء ضحايا حادث التصادم المروع، صباح اليوم السبت، بين سيارتي ميكروباص أمام مجمع البترول بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

أسفر الحادث عن مصرع المدعو "محمد عثمان محمد عبدالحليم"، 24 سنة، مقيم أبو حمص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى جمال حماده، وهم كل من:

- إبراهيم محمود الشاعر، 30 سنة، مقيم دمنهور، مصاب بكدمات وسحجات.

- باسم علي مصطفى، 18 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بكدمة شديدة بالظهر.

- أحمد محمد مسعود، 20 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بكدمات وسحجات.

- عبدالله عزت محمد، 28 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بكدمات متفرقة بعموم الجسم.

ونقلت 7 سيارات إسعاف 8 مصابين آخرين إلى مستشفى العامرية العام، وهم كل من:

- عسران سعد السيد، 33 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات.

- بدر رجب محمد رجب، 35 سنة، مصاب بنزيف داخلي بالمخ والبطن.

- عبدالغني الصافي محمد إبراهيم، 30 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن.

- رمضان سعيد فرحان، 45 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات بالصدر.

- محمود محمد أحمد الصافي، 22 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح بفروة الرأس.

- محمد جمعة علي عبد الواحد، 33 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بعموم الجسم.

- عباس محمد عباس، 50 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيسر.

- محمد خفاجة محمود، 45 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 7 سم.

كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 17، اتجاه القاهرة، أمام شركة بتروجيت بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام ميكروباص بآخر أرقام "ع ص ر 5325 – ع ا و 8415"، ما أدى إلى انقلاب أحدهما بالطريق المشار إليه، دون تأثير على حركة المرور.

أسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى العامرية العام و4 إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.