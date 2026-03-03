أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح عاجل لمراسلة قناة "نيوز نيشن"، أن الولايات المتحدة ستكشف قريبًا عن ردها على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في الرياض، بالإضافة إلى مقتل الجنود الأمريكيين.

يذكر أن مسؤول أمريكي، أكد عدم وقوع إصابات جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، وفق شبكة "فوكس نيوز".

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، أن السفارة كانت خالية من الموظفين في وقت وقوع الهجوم، ما أسهم في تجنب أي خسائر بشرية.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الرياض المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة إلى الاحتماء في أماكنهم فورًا واتباع التعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الهجوم أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في مبنى السفارة، دون تسجيل إصابات.

وأوضحت الدفاع السعودية، بحسب التقديرات الأولية، أن السفارة الأمريكية تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.