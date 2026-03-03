إعلان

أول تعليق من ترامب على استهداف السفارة الأمريكية ومقتل الجنود الأمريكيين


كتب- محمد أبو بكر

03:22 ص 03/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح عاجل لمراسلة قناة "نيوز نيشن"، أن الولايات المتحدة ستكشف قريبًا عن ردها على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في الرياض، بالإضافة إلى مقتل الجنود الأمريكيين.

يذكر أن مسؤول أمريكي، أكد عدم وقوع إصابات جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، وفق شبكة "فوكس نيوز".

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، أن السفارة كانت خالية من الموظفين في وقت وقوع الهجوم، ما أسهم في تجنب أي خسائر بشرية.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الرياض المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة إلى الاحتماء في أماكنهم فورًا واتباع التعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الهجوم أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في مبنى السفارة، دون تسجيل إصابات.

وأوضحت الدفاع السعودية، بحسب التقديرات الأولية، أن السفارة الأمريكية تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استهداف السفارة الأمريكية حريق في السفارة الأمريكية في السعودية السفارة الأمريكية بالرياض الرياض السعودية أمريكا ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
مصراوي ستوري

"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
زووم

صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
"12 مساهمة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهات وولفرهامبتون؟
رياضة عربية وعالمية

"12 مساهمة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهات وولفرهامبتون؟
ماجدة خيرالله تهاجم رحمة محسن بسبب "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

ماجدة خيرالله تهاجم رحمة محسن بسبب "علي كلاي"
تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة بـ"مصراوي"