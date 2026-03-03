تتوجه نحو 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

أكد مسؤول أمريكي، بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، وفق شبكة "فوكس نيوز".

نقلت الشبكة عن مصدر مطلع، أن السفارة كانت خالية من الموظفين في وقت وقوع الهجوم، ما أسهم في تجنب أي خسائر بشرية.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الرياض المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة إلى الاحتماء في أماكنهم فورًا واتباع التعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.