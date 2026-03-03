إعلان

الولايات المتحدة ترسل 15 طائرة تزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط.. ما القصة؟


كتب- محمد أبو بكر

03:07 ص 03/03/2026

طائرة تزود بالوقود

تتوجه نحو 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

أكد مسؤول أمريكي، بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، وفق شبكة "فوكس نيوز".

نقلت الشبكة عن مصدر مطلع، أن السفارة كانت خالية من الموظفين في وقت وقوع الهجوم، ما أسهم في تجنب أي خسائر بشرية.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الرياض المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة إلى الاحتماء في أماكنهم فورًا واتباع التعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.

