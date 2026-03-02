يبحث كثيرون عن أطعمة طبيعية تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد في ضبط مستويات السكر بالدم، خاصة لمن يعانون من التهابات القولون أو اضطرابات سكر الدم.

ووفقا لما نشره موقع Healthline الطبي، فإن الكركم من أبرز المكونات الغذائية التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب وتساهم في تحسين توازن الجلوكوز.

الكركم وصحة القولون

الكركم يحتوي على مادة فعالة تعرف باسم الكركمين، وهي مركب نباتي يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

هذه المادة تساعد في تقليل حدة الالتهاب المرتبط بأمراض القولون الالتهابية، مثل التهاب القولون التقرحي، من خلال تهدئة الاستجابة المناعية وتقليل الإجهاد التأكسدي في الأمعاء.

تأثيره على مستويات السكر في الدم

الكركمين يساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز وتقليل التقلبات الحادة في سكر الدم.

وإدراج الكركم ضمن نظام غذائي متوازن يدعم مرضى السكري من النوع الثاني في السيطرة على معدلات السكر.

فوائد إضافية تدعم الصحة العامة

إلى جانب دوره في مقاومة الالتهاب وتنظيم السكر، يتمتع الكركم بقدرة على دعم صحة القلب وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

ويمكن إضافته إلى الأطعمة اليومية أو تناوله كمشروب دافئ، مع مراعاة استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو تناول أدوية منتظمة.

