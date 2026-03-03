انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وفرق الطوارئ تتابع الوضع
كتب : مصراوي
03:27 ص 03/03/2026
انفجار في السعودية
وكالات
أعلنت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر، بسماع دوي عدة انفجارات أخرى في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وسط أنباء عن اندلاع حريق في السفارة الأمريكية في الرياض.
ولم تصدر السلطات بعد بيانات رسمية حول أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار، في حين تواصل فرق الطوارئ متابعة الوضع في الحي الدبلوماسي، وفقا لروسيا اليوم.
انفجار في السعودية الحي الدبلوماسي بالرياض انفجارات في العاصمة السعودية الرياض حريق في السفارة الأمريكية في السعودية