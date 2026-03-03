إعلان

انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وفرق الطوارئ تتابع الوضع

كتب : مصراوي

03:27 ص 03/03/2026

انفجار في السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر، بسماع دوي عدة انفجارات أخرى في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وسط أنباء عن اندلاع حريق في السفارة الأمريكية في الرياض.

ولم تصدر السلطات بعد بيانات رسمية حول أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار، في حين تواصل فرق الطوارئ متابعة الوضع في الحي الدبلوماسي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار في السعودية الحي الدبلوماسي بالرياض انفجارات في العاصمة السعودية الرياض حريق في السفارة الأمريكية في السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
نصائح طبية

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
زووم

صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
نتنياهو: النظام الإيراني غير قابل للإصلاح.. وهدفه النهائي تدمير أمريكا
شئون عربية و دولية

نتنياهو: النظام الإيراني غير قابل للإصلاح.. وهدفه النهائي تدمير أمريكا
ماجدة خيرالله تهاجم رحمة محسن بسبب "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

ماجدة خيرالله تهاجم رحمة محسن بسبب "علي كلاي"
ترامب: اقتربنا جدًا من تحقيق أهدافنا في طهران
شئون عربية و دولية

ترامب: اقتربنا جدًا من تحقيق أهدافنا في طهران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة بـ"مصراوي"