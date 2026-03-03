إعلان

عادة تزيد خطر إصابتك بالسكتة الدماغية.. احذرها

كتب : أسماء مرسي

04:00 ص 03/03/2026

السكتة الدماغية تهدد حياة الإنسان

حذرت الطبيبة الروسية يكاتيرينا سيسويفا من أن الجمع بين شرب القهوة والتدخين في الصباح يزيد خطر الإصابة بسكتات دماغية قاتلة.

قالت سيسويفا إن النيكوتين في السجائر يتسبب في تشنج الأوعية الدموية ويزيد من سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، في حين يعمل الكافيين بالقهوة على تحفيز الجهاز العصبي، ما يرفع معدل النبض ويزيد توتر الأوعية الدموية، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وتابعت: "هذا المزيج يشكل عبئا كبيرا على نظام القلب والأوعية الدموية منذ الساعات الأولى بعد الاستيقاظ، ويؤدي أحيانا إلى سكتات دماغية قاتلة".

هل آثار هذه العادات تظهر فورا؟

أكدت الطبيبة أن التأثير السلبي لهذه العادات اليومية لا يكون فوريا، بل يتراكم مع مرور الوقت، لذا يُنصح بالابتعاد عنها.

ما مخاطر التدخين على الصحة العامة؟

يحذر خبراء الصحة من أن التدخين يسبب مشكلات خطيرة تشمل:

تأثير على القلب والشرايين.

اضطرابات في الجهاز التنفسي.

مشكلات في العين.

مشكلات هضمية مثل الحرقة.

كما أشارت الدراسات إلى وجود علاقة بين التدخين والمشكلات النفسية، مثل الاكتئاب، بينما تقدر منظمة الصحة العالمية أن التدخين يسهم في أكثر من 8 ملايين حالة وفاة سنويا حول العالم.

هل الإفراط في شرب القهوة خطر؟

ينصح الأطباء بالاعتدال في استهلاك القهوة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في المعدة، لتجنب الضغط الزائد على القلب والأوعية الدموية.

السكتة الدماغية القهوة التدخين

