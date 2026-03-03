إعلان

بعد الهجوم عليها.. تحذير عاجل من السفارة الأمريكية لمواطنيها في السعودية


كتب- محمد أبو بكر

03:03 ص 03/03/2026

انفجار في السعودية

أكد مسؤول أمريكي، عدم وقوع إصابات جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، وفق شبكة "فوكس نيوز".

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، أن السفارة كانت خالية من الموظفين في وقت وقوع الهجوم، ما أسهم في تجنب أي خسائر بشرية.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في الرياض المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة إلى الاحتماء في أماكنهم فورًا واتباع التعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الهجوم أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في مبنى السفارة، دون تسجيل إصابات.

وأوضحت الدفاع السعودية، بحسب التقديرات الأولية، أن السفارة الأمريكية تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

