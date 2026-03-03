تقارير تكشف سبب سفر كليان مبابي إلى فرنسا.. وموقفه من المشاركة أمام مان

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره وولفرهامبتون اليوم الثلاثاء 3 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحل فريق ليفربول ضيفا، على حساب نظيره وولفرهامبتون اليوم، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أرقام محمد صلاح أمام وولفرهامبتون:

وتعد مباراة اليوم، هى المباراة رقم 18 التي يخوضها النجم المصري أمام فريق وولفرهامبتون، حيث سبق له المشاركة في 17 مباراة من قبل أمام الفريق الإنجليزي.

وخلال 17 مباراة سابقة شارك فيها صلاح أمام وولفرهامبتون، تمكن النجم المصري من تحقيق الفوز في 14 مباراة بمختلف البطولات، حضر التعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين.

كما نجح صاحب الـ33 عاما، في المساهمة بـ12 هدفا أمام وولفرهامبتون، بواقع تسجيل 7 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

ويعد قائد المنتخب الوطني ثالث الهدافين التاريخيين، لمواجهات الفريقين معا برصيد 7 أهداف، خلف الثنائي روجر هانت صاحب الـ9 أهداف ودينيس ويستكوت صاحب الـ8 أهداف.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 48 نقطة جمعهم من 28 مباراة خاضهم بالمسابقة.

