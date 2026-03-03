إعلان

نتنياهو: البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر

كتب : مصراوي

03:30 ص 03/03/2026

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، أن البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، وفقا لسكاي نيوز.

كان نتنياهو، قد شدد على أن الحرب الجارية ستقود إلى السلام، مؤكدا أنه لا ينبغي للنظام الإيراني أن يمتلك سلاحا نوويا.

وأضاف: "نحن نغير شكل الشرق الأوسط، ومخطط تدمير إسرائيل انتهى"، موجها دعوة مباشرة للشعب الإيراني، قائلا: "أدعوكم لاستغلال الفرصة وإسقاط النظام الذي جعل حياتكم مريرة".

وفي المقابل، طالب نتنياهو الشعب الإسرائيلي بأن يكون صلبا خلال الأيام المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو الحي الدبلوماسي بالرياض البرنامج النووي الإيراني البرنامج النووي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هيام" تطلب خلع زوجها: "رجعت من الشغل لقيت واحدة معاه في الشقة"
حوادث وقضايا

"هيام" تطلب خلع زوجها: "رجعت من الشغل لقيت واحدة معاه في الشقة"
انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وفرق الطوارئ تتابع الوضع
شئون عربية و دولية

انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وفرق الطوارئ تتابع الوضع
إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن
شئون عربية و دولية

إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن
نتنياهو: النظام الإيراني غير قابل للإصلاح.. وهدفه النهائي تدمير أمريكا
شئون عربية و دولية

نتنياهو: النظام الإيراني غير قابل للإصلاح.. وهدفه النهائي تدمير أمريكا
نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة
أخبار مصر

نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة بـ"مصراوي"