

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، أن البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، وفقا لسكاي نيوز.

كان نتنياهو، قد شدد على أن الحرب الجارية ستقود إلى السلام، مؤكدا أنه لا ينبغي للنظام الإيراني أن يمتلك سلاحا نوويا.

وأضاف: "نحن نغير شكل الشرق الأوسط، ومخطط تدمير إسرائيل انتهى"، موجها دعوة مباشرة للشعب الإيراني، قائلا: "أدعوكم لاستغلال الفرصة وإسقاط النظام الذي جعل حياتكم مريرة".

وفي المقابل، طالب نتنياهو الشعب الإسرائيلي بأن يكون صلبا خلال الأيام المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة.