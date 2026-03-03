ترامب: اقتربنا جدًا من تحقيق أهدافنا في طهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة اقتربت بشكل كبير من تحقيق أهدافها في إيران، وفق شبكة "نيوز نيشن".

كان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستكشف قريبًا عن ردها على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في الرياض، بالإضافة إلى مقتل الجنود الأمريكيين.

وأكد مسؤول أمريكي، بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، وفق شبكة "فوكس نيوز".