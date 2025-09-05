مصرع سيدتين وإصابة 3 أخريات في حادث انقلاب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيبت 3 أخريات إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 84 على الطريق الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية" بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة كل من: فرحة محمود عبد المنعم 26 عاما، وسامية محمد محمد 46 عاما، حيث جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيبت كل من: منال محمد العباسي 55 عاما، ولميس إبراهيم مصطفى 5 أعوام، ورحاب فتحي السيد 26 عاما، وجميعهن من محافظة القليوبية، وجرى نقلهن إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.