بالصور.. المئات يشيعون جثمان الشيخ أحمد الجيلاني في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شيّع المئات من أهالي الأقصر ومحبي الطرق الصوفية، مساء الخميس، جثمان الشيخ الشاب أحمد محمد الجيلاني، الذي وافته المنية إثر أزمة صحية مفاجئة، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

انطلقت الجنازة من الساحة الجيلانية وسط حالة من الحزن، حيث ووري جثمان الفقيد الثرى بمقابر العائلة بجوار والده الشيخ محمد الجيلاني، رائد الساحة، الذي كان قد رحل قبل 9 أشهر فقط.

شهد التشييع حضور عدد من قيادات محافظة الأقصر، ومشايخ الساحتين الجيلانية والرضوانية، وجموع غفيرة من المواطنين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.