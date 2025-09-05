إعلان

بالصور.. المئات يشيعون جثمان الشيخ أحمد الجيلاني في الأقصر

02:50 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جانب من تشييع الجثمان (2)
  • عرض 8 صورة
    جانب من تشييع الجثمان (3)
  • عرض 8 صورة
    جانب من تشييع الجثمان (8)
  • عرض 8 صورة
    جانب من تشييع الجثمان (1)
  • عرض 8 صورة
    جانب من تشييع الجثمان (6)
  • عرض 8 صورة
    جانب من تشييع الجثمان (4)
  • عرض 8 صورة
    جانب من تشييع الجثمان (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

شيّع المئات من أهالي الأقصر ومحبي الطرق الصوفية، مساء الخميس، جثمان الشيخ الشاب أحمد محمد الجيلاني، الذي وافته المنية إثر أزمة صحية مفاجئة، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

انطلقت الجنازة من الساحة الجيلانية وسط حالة من الحزن، حيث ووري جثمان الفقيد الثرى بمقابر العائلة بجوار والده الشيخ محمد الجيلاني، رائد الساحة، الذي كان قد رحل قبل 9 أشهر فقط.

شهد التشييع حضور عدد من قيادات محافظة الأقصر، ومشايخ الساحتين الجيلانية والرضوانية، وجموع غفيرة من المواطنين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ أحمد الجيلاني الأقصر الطرق الصوفية المولد النبوي الشريف الساحة الرضوانية الساحة الجيلانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان