مواكب وجمال وموائد طعام.. شوارع الأقصر تتزين ببهجة المولد النبوي- صور

الأقصر – محمد محروس:



شهدت محافظة الأقصر أجواء روحانية واحتفالات مبهجة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث عاشت القرى والمدن على مدار الأيام الماضية مظاهر فرح وبهجة تراثية تجسد عمق ارتباط الأهالي بذكرى ميلاد خير الأنام صلى الله عليه وسلم.

فقد خرجت مواكب احتفالية تجوب شوارع المدن والقرى، تتقدمها الجمال المزينة التي تحمل توابيت مزركشة بألوان زاهية، في مشهد يعكس أصالة الموروث الشعبي والروح الدينية العريقة لأهالي الصعيد.

وتزينت الشوارع والساحات بالمصابيح والزينة، فيما علت أصوات الأناشيد والمدائح النبوية التي أداها أشهر المنشدين، وسط حلقات ذكر أقيمت في الزوايا والتكايا والساحات العامة.

كما انتشرت موائد الطعام في مختلف المناطق لإطعام الأهالي والزوار، فيما جرى توزيع العصائر والمشروبات والحلوى في الطرقات، لتكتمل لوحة الاحتفالات التي شارك فيها الكبير والصغير، رجالًا ونساءً، في أجواء من المحبة والتكافل الاجتماعي.

وتميزت احتفالات هذا العام بشمولها جميع القرى والمدن، حيث تحولت الأقصر بأكملها إلى كرنفال ديني وروحي، أعاد للأذهان طقوس الاحتفال التي ورثها الأهالي جيلًا بعد جيل، لتظل ذكرى مولد النبي ﷺ مناسبة متجددة لغرس قيم الرحمة والسلام في نفوس الجميع.