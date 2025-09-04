افتتاح 6 مشروعات صرف صحي بالشرقية بتكلفة 368.5 مليون جنيه

الشرقية- ياسمين عزت :

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ ستة مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 368 مليون و500 ألف جنيه، جاهزة للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ144.

المشروعات تشمل إقامة شبكات ومحطات رفع ومعالجة حديثة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة وتدعيم البنية الأساسية بالمحافظة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وخلال الشهر نفسه تستعد الشرقية لافتتاح ثلاثة وخمسين مشروعًا خدميًا وتنمويًا جديدًا في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحي والشباب والرياضة والأوقاف والإدارة المحلية، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.