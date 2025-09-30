إعلان

ضبط 3.6 طن لحوم ودهون فاسدة بمصنع غير مرخص في القليوبية (صور)

كتب : مصراوي

09:03 م 30/09/2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحبطت إدارة تموين شبين القناطر بالقليوبية ترويج 3.6 طن من اللحوم والدهون الفاسدة ومجهولة المصدر، بعد ضبطها داخل مصنع غير مرخص يفتقر للاشتراطات الصحية.

تمكنت الحملة من ضبط 2 طن دهن حلواني، وكميات من عجائن الكفتة والحواوشي والسجق، بالإضافة إلى 100 كجم من الكبدة المجمدة الفاسدة. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المصنع.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ القليوبية، حيث أكدت مديرية التموين استمرارها في تكثيف حملاتها الرقابية على المصانع والأسواق لحماية صحة المواطنين من الغش التجاري.

ضبط لحوم فاسدة مصنع غير مرخص تموين القليوبية

