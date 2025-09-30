انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية بمشاركة 167 حصانًا و5 دول (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت محافظة الشرقية عن انطلاق الدورة الـ29 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، والذي سيُقام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة 167 خيلًا عربيًا أصيلًا وممثلين عن 5 دول عربية وأجنبية.

يُقام المهرجان تحت رعاية وزارات التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية.

وأكد المحافظ المهندس حازم الأشموني أن المهرجان يهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية، ويعتبر حدثًا رياضيًا تنفرد به المحافظة.

وأوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أنه تم تجهيز كافة المرافق لاستقبال الحدث، بما في ذلك المنصة الرئيسية، وخيام الضيوف، ومنطقة عرض بمساحة 40×50 مترًا، بالإضافة إلى 120 غرفة إيواء مجهزة للخيول، وجناح للطب البيطري العسكري، وتوفير سيارات إسعاف وحماية مدنية لتأمين الفعاليات.

يُقام على هامش المهرجان معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية بمشاركة 32 عارضًا من 11 محافظة، بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات محافظة الشرقية.

ويشمل برنامج المهرجان على مدى ثلاثة أيام مسابقات جمال الخيول العربية الأصيلة طبقًا لقواعد منظمة ECAHO، ومسابقات تراث وأدب الخيل، وتوزيع جوائز "شخصية العام" و"أحسن حصان وفرس".