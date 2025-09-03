محافظ الأقصر يشارك في احتفالية المولد النبوي بالساحة الرومانية (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شارك المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء ، في الاحتفال الديني الذي أقامته الساحة الرضوانية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عقب أداء صلاة العشاء.

كان في استقبال محافظ الأقصر ، فضيلة الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، شيخ الطريقة الرضوانية ورائد الساحة الرضوانية، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والإعلامي الكبير مصطفى بكري، والدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية.

وتخلل الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية وكلمات من علماء الدين ، وسط أجواء روحانية عطرة تعكس مكانة ذكرى مولد النبي الكريم في نفوس المصريين.

وأكد محافظ الأقصر في كلمته خلال الحفل، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تحمل أعظم معاني الرحمة والتسامح والمحبة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشددًا على أهمية غرس القيم النبوية في نفوس النشء والشباب لتعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية.