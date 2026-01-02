خط الرورو يسهّل نقل المنتجات المصرية إلى أوروبا ويخلق فرص عمل جديدة

أكدت وزارة النقل، أن الخط الملاحي "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يعزز قدرة مصر مركزًا لوجستيًا بين أوروبا وأفريقيا، مع تسهيل تصدير المنتجات المصرية الزراعية والصناعية.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان، أن الخط الملاحي "الرورو" يتيح نقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف، والمنتجات المصرية باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، ما يساهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع.

كما يدعم زيادة الفرص التجارية ويعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 2000 سائق مصري، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين بشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.

وأشار البيان، إلى أن الخط يتميز بمبدأ المعاملة بالمثل بين الميناءين، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26,050 دولار إلى 3,250 دولار للرحلة، أي بنسبة خصم تصل إلى 88%، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، وتوفير جميع الخدمات اللوجستية للساحة، وإصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية.

وأضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ تطبيقات للتكامل بين ميناء دمياط ومنصة مجتمع الميناء الإيطالي، تشمل استقبال بيانات الشاحنات والبضائع، وربط الجمارك المصرية بالإيطالية لتبادل المستندات الرسمية مثل شهادات الصحة وسلامة الغذاء، مع اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من الأمم المتحدة، واستخدام تكنولوجيا RFID لمراقبة حالة الحاويات المبردة (جيدة/تالف).

كما تم تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين، وحصل المشروع على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن إنذارًا عند فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة، مع تبسيط إجراءات الفحص الجمركي.

وأشار البيان، إلى أنه تم حل كافة المعوقات المتعلقة بلوحات المركبات، مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لتغيير اللوحات سريعًا بميناء دمياط، وخفض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100 دولار لكل تريلا بدلاً من 300–350 دولار، بالإضافة إلى السماح بدخول وخروج سائقي الشاحنات الأجنبية والحصول على التأشيرات اللازمة لدخول وخروج مصر وأوروبا.

وبخصوص البضائع المنقولة عبر الخط، فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، إلى جانب الموانئ الأخرى (الإسكندرية – بورسعيد – السخنة – القاهرة الجوي)، لتحقيق التشغيل الاقتصادي للخط.

وتنقل السفينة أسبوعيًا بين ميناء دمياط وميناء تريستا، حيث تصل السفينة إلى دمياط الساعة الثالثة عصر يوم الخميس قادمة من تريستا، وتغادر الساعة العاشرة صباح الجمعة محملة بالمنتجات المصرية، لتصل إلى تريستا الساعة العاشرة صباح الاثنين، قبل نقل البضائع إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مخصص، ومن ثم توزيعها بريًا إلى المدن الهولندية وبلجيكا وإنجلترا.

