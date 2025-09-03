محافظ كفر الشيخ يشارك الأهالي احتفال المولد النبوي بمسجد النصر (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر "الملك" بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والنائب السيد شمس الدين، واللواء السعيد عمارة، عضوي مجلس النواب، إلى جانب وكلاء الوزارات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من أهالي المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد فاروق أبوالخير، ثم قدم الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، فقرات الحفل، أعقبها كلمة الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ثم ابتهالات دينية للشيخ محمد موافي، في أجواء روحانية سادها الفرح بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في كلمته أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاد خير البشرية، الذي شرف الإنسانية ورفع قدر بني الإنسان، موضحًا أن نسب النبي من أشرف الأنساب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "انتقلت من أصلاب طاهرات إلى أرحام زاكيات".

وأضاف وكيل الوزارة، أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فتحًا عظيمًا للدين والدنيا، وميلادًا لأمة وحضارة عظيمة للإنسانية جمعاء، مشددًا على أهمية الاقتداء بأخلاق نبي الرحمة في الصدق والأمانة والشهامة والوفاء والعمل.

وفي ختام الحفل، هنأ محافظ كفر الشيخ أهالي المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف، ناقلًا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة المباركة.