مصرع طفل وإصابة 6 آخرين.. ننشر الصور الأولى لحادث كوبرى طملاى بالمنوفية

03:24 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    حادث كوبرى طملاى بالمنوفية
    حادث كوبرى طملاى بالمنوفية
    حادث كوبرى طملاى بالمنوفية
    حادث كوبرى طملاى بالمنوفية
    حادث كوبرى طملاى بالمنوفية
المنوفية- أحمد الباهي:


وقع حادث على طريق "طملاي- السادات" بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الأربعاء، نتج عنه مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى منوف العام.


الحادث جاء بعد اصطدام تروسيكل مع مركبتين بشكل مفاجئ أعلى كوبري طملاي، وأبلغ الأهالي الجهات المعنية، وبدأت سيارات الإسعاف في نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وصل رجال الشرطة لموقع الحادث و أزاحوا نواتجه عن حرم الطريق، وأعادوا حركة المرور لطبيعتها، فيما نقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة العامة، بينما المصابين في ذات المستشفى يجري تقديم الرعاية الطبية لهم.




حادث كوبرى طملاى لمنوفية
