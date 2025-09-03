إعلان

عامل يلقى مصرعه أثناء إصلاح محول كهرباء في أسيوط

12:08 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه اليوم الأربعاء، إثر انفجار محول كهرباء جهد متوسط أثناء تنفيذ أعمال الصيانة بقرية دير ريفا التابعة لمركز أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع انفجار داخل محول كهرباء أثناء أعمال الصيانة، وأسفر الحادث عن حالة وفاة.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وفاة "إسلام. م"، 28 عامًا، موظف بشركة كهرباء جنوب أسيوط، أثناء قيامه بأعمال الصيانة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

عامل يلقى مصرعه إصلاح محول كهرباء أسيوط مركز أسيوط
