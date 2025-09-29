"تحوّل لخردة".. 10 صور ترصد حادث انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا

بعد حريق الحميدي.. حملة لإزالة إشغالات أحياء العرب والمناخ في بورسعيد - صور

كتب - مختار صالح:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، انقلاب أتوبيس، أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفقًا لمصادر بمديرية الصحة بالمنيا.

وينشر موقع "مصراوي" صورًا حصرية من موقع الحادث، تظهر الأتوبيس بعد انقلابها وتحوله لخردة، لتوثق حجم الكارثة التي لحقت بالركاب وتبرز خطورة الحوادث على الطرق الصحراوية.

وعلى الفور، دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بـ15 سيارة إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى سمالوط النموذجي، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.