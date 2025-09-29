خبير عسكري: الحرب القادمة ستكون حول غاز البحر المتوسط (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من التحديات التي تمس أمنها القومي على مختلف المحاور الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الحرب القادمة في المنطقة ستكون حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأضاف أن الحروب التقليدية لم تعد حاسمة في الصراعات الدولية، بل أصبحت الحروب الاقتصادية والتجارية هي الفيصل، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الصين خصمها الأكبر بسبب تفوقها الاقتصادي المتوقع بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، بعنوان "دور الثقافة الوطنية في حماية الجبهة الداخلية"، بمشاركة الدكتور أسامة البدرشيني، الخبير الدستوري والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة، والفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو والكاتب الصحفي سمير الجمل.

وتناول اللواء سمير فرج في حديثه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لأي محاولات لتهجير سكان غزة، ومؤكداً أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشهدت الندوة مشاركة الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة، الذي أكد أن الفن المصري يمثل أحد أركان القوة الناعمة للدولة، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت قدرة مصر على الحفاظ على ريادتها الثقافية.

كما تحدث الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو عن ذكرى انتصارات أكتوبر، واصفاً ما قامت به مصر في تلك المرحلة بأنه "إعجاز وطني"، داعياً إلى ضرورة تماسك الجبهة الداخلية في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي سمير الجمل إلى أهمية السينما في رفع الوعي المجتمعي، مؤكداً أن السينما بدأت من الإسكندرية، وأن الحروب الحديثة باتت تستهدف المجتمعات عبر أدوات ناعمة مثل الفن والإنترنت.

واختتم الدكتور أسامة البدرشيني، الخبير الدستوري والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مداخلاته بالتأكيد على ضرورة رفع الوعي لدى الشباب المصري لمواجهة التحديات الإقليمية، مشدداً على أهمية الثقافة الوطنية في تحصين الداخل المصري.