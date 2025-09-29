إعلان

وصول أوناش السكة الحديد لرفع عربات قطار البضائع في بني سويف- صور

كتب : مصراوي

03:10 ص 29/09/2025
بني سويف-حمدي سليمان:

وصلت قبل قليل، أوناش السكة الحديد قادمة من بني سويف والمنيا إلى موقع حادث خروج 7 عربات من قطار بضائع عن القضبان، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة جنوب بني سويف.

وتواصل فرق الطوارئ والأجهزة الفنية العمل على رفع العربات المتعطلة وإصلاح القضبان لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، وسط متابعة ميدانية من قيادات السكة الحديد والأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني كإجراء احترازي لحين الانتهاء من الأعمال.

قطار البضائع في بني سويف خروج عربات قطار بضائع عن القضبان قطار بني سويف السكة الحديد بني سويف

