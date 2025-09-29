وصول أوناش السكة الحديد لرفع عربات قطار البضائع في بني سويف- صور

توقف حركة القطارات في اتجاه النازل بعد خروج قطار عن القضبان ببني سويف- صور



بني سويف-حمدي سليمان:

وصلت قبل قليل، أوناش السكة الحديد قادمة من بني سويف والمنيا إلى موقع حادث خروج 7 عربات من قطار بضائع عن القضبان، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة جنوب بني سويف.

وتواصل فرق الطوارئ والأجهزة الفنية العمل على رفع العربات المتعطلة وإصلاح القضبان لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، وسط متابعة ميدانية من قيادات السكة الحديد والأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني كإجراء احترازي لحين الانتهاء من الأعمال.