بقرار جمهوري.. محمد جابر عميدًا لـ"خدمة اجتماعية أسوان"

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد جابر عباس، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان.

من جانبه، هنأ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، العميد الجديد على الثقة التي نالها، مؤكدًا أن الكلية تعد ركيزة أساسية في خدمة المجتمع المحلي وتنميته.

وأعرب الدكتور محمد جابر عن سعادته بهذا التكليف، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل لتطوير الكلية والارتقاء بها لتكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

يُذكر أن الدكتور محمد جابر يشغل حاليا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وقد بدأ مسيرته الأكاديمية بعد تخرجه من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب الوادي فرع أسوان (حينها) عام 1989/1999 بتقدير "جيد جدًا مع مرتبة الشرف" حيث عُيّن معيدًا بالكلية كما حصل على درجة الماجستير في تنظيم المجتمع عام 2004 من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية، والتي جاءت بعنوان: "إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في تمكين جمعيات تنمية المجتمع المحلي من تحقيق أهدافها.