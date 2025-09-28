أسوان – إيهاب عمران:

في مساء أحد أيام شهر سبتمبر، كانت أنوار الفرح تُضيء مدينة كوم أمبو، والطبول والزغاريد تتعالى فالليلة زفاف أشرف أبو حاكم، الشاب الذي اشتهر بين أهالي أسوان بطيبة قلبه وابتسامته التي لا تفارق وجهه، لم يكن أحد يتخيل أن الساعات التي بدأت بزينة وتهليل، ستُختم بصرخات فزع وعيون دامعة.

فقد كان القدر يُخفي صدمة موجعة، دقائق قليلة بعد دخوله قاعة الفرح، هوى أشرف أمام أنظار المئات، وسرعان ما علا صوت المعازيم بالصرخات: "الحقوا العريس مات"، لتتحول واحدة من أجمل ليالي العمر، إلى جنازة صامتة هزت مشاعر مصر كلها.

الشيخ عبدالهادي الدقرمي، مأذون كوم أمبو، الذي وثّق عقد قران العريس الراحل أشرف محمد أحمد الشهير بـ"أشرف أبو حاكم"، استرجع تفاصيل تلك اللحظات قائلاً: "العريس والعروسة حضروا مكتبي يوم 1 سبتمبر.. كتبنا الكتاب بحضور الأهل، وكان مؤخر الصداق 50 جنيه فقط، من غير ما نكتب قائمة منقولات، بعدها خرجوا وسط زفة كبيرة من الأصحاب والأقارب قدام المكتب، وكانوا في قمة الفرح".

وأضاف المأذون لمصراوي، أن العريس المعروف بحسن خلقه وطيب سمعته، أقام ليلة قرآن ومديح أمام منزله قبل يوم الزفاف، ثم احتفل بزفافه في قاعة بمدينة كوم أمبو. لكن الفرح لم يكتمل.. إذ تحوّل الزفاف إلى مأتم بعد دقائق من بدايته إثر إصابته بجلطة مفاجئة أنهت حياته.

ويختتم المأذون حديثه قائلًا: "أسوان كلها، بل مصر كلها، اتأثرت بخبر وفاته.. كان محبوب من الجميع، وما حدث ترك صدمة كبيرة لن تُنسى".

