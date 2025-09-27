إعلان

مدير مستشفى كوم أمبو: وفاة العريس أثناء زفافه نتيجة جلطة

كتب : إيهاب عمران

05:02 م 27/09/2025
    عريس كوم امبو المتوفي (3)
    عريس كوم امبو المتوفي (2)
    عريس كوم امبو المتوفي (9)
    عريس كوم امبو المتوفي (5)
    عريس كوم امبو المتوفي (4)

أسوان - إيهاب عمران:

أكد الدكتور أحمد أبو رواح، مدير مستشفى كوم أمبو المركزي، أن المستشفى استقبلت مساء الخميس أشرف أبو حاكم، العريس الذي سقط أثناء زفافه، وقد وصل جثة هامدة.

وأوضح مدير المستشفى أن الوفاة طبيعية، وتشير تشخيصات الطبيب الذي ناظر الجثة إلى أن سبب الوفاة هو جلطة في القلب، أدت إلى توقف التنفس وتوقف عضلة القلب، مما تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية وانتهى بالوفاة.

مستشفى كوم أمبو المركزي وفاة عريس جثة هامدة جلطة

