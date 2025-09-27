مدير مستشفى كوم أمبو: وفاة العريس أثناء زفافه نتيجة جلطة

أسوان - إيهاب عمران:

أكد الدكتور أحمد أبو رواح، مدير مستشفى كوم أمبو المركزي، أن المستشفى استقبلت مساء الخميس أشرف أبو حاكم، العريس الذي سقط أثناء زفافه، وقد وصل جثة هامدة.

وأوضح مدير المستشفى أن الوفاة طبيعية، وتشير تشخيصات الطبيب الذي ناظر الجثة إلى أن سبب الوفاة هو جلطة في القلب، أدت إلى توقف التنفس وتوقف عضلة القلب، مما تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية وانتهى بالوفاة.