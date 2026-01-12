إعلان

التعليم العالي تُطلق موقع الحوسبة السحابية لدعم الجامعات والمراكز البحثية

كتب : عمر صبري

04:30 ص 12/01/2026

وزارة التعليم العالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق موقع الحوسبة السحابية الجديد الذي يتيح للمؤسسات الجامعية والمعاهد والمراكز البحثية الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إطلاق موقع الحوسبة السحابية يأتي ضمن توجهات الوزارة لدعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة تمكّن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الوصول السريع والآمن إلى أحدث الأدوات الرقمية المستخدمة عالميًا في تحليل البيانات وإدارة التطبيقات الأكاديمية والبحثية.

ويهدف الموقع إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات الأكاديمية والبحثية، وتمكين الجامعات من استخدام أدوات متقدمة لمعالجة البيانات الضخمة وتحليل المعلومات، دعم البرامج التعليمية في الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والتحول الرقمي، وإتاحة إمكانات حوسبة عالية تلبي احتياجات جميع الجامعات، تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية داخل منظومة التعليم العالي، بالإضافة إلى إتاحة سهولة الاستخدام والوصول من أي مكان وفي أي وقت، بما يدعم الإنتاجية البحثية والأكاديمية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي أن الموقع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة بحثية متقدمة داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى دوره في تمكين المؤسسات التعليمية من الاستفادة من أحدث تقنيات الحوسبة السحابية وعلوم البيانات، وتعزيز التكامل الرقمي بين مختلف المنصات الأكاديمية.

ويأتي إطلاق موقع الحوسبة السحابية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما يدعم المشروع جهود الوزارة في تطوير القدرات الرقمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي موقع الحوسبة السحابية التعليم والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور التحول الرقمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
تنتظر مولودها الأول.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن نوران جوهر بطلة العالم
مصراوي ستوري

تنتظر مولودها الأول.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن نوران جوهر بطلة العالم
7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة
حوادث وقضايا

7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة
بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة
مصراوي ستوري

بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة
"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن
مصراوي ستوري

"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026