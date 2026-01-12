إعلان

نجوم فيلم "صوت هند رجب" في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026

كتب : مصراوي

03:59 ص 12/01/2026
    ريا أبي راشد في جولدن جلوب
    فريق عمل فيلم صوت هند رجب على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

كتب- مروان الطيب:

حضر نجوم وصناع فيلم "صوت هند رجب" على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ83 هذا العام، الذي يقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

كان من أبرز الحضور نجوم وصناع فيلم "صوت هند رجب" المرشح لجائزة "أفضل فيلم أجنبي" في العام، إذ التقوا بالإعلامية "ريا أبي راشد" والتقطوا العديد من الصور التذكارية معها.

شهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا لأبرز النجوم من حول العالم، هما: "سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز"، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كواليس فيلم "صوت هند رجب"

تدور أحداث فيلم "صوت هند رجب" في 29 يناير 2024، حول تلقي متطوعو الهلال الأحمر اتصالًا طارئًا، الطفلة "هند رجب" وهي في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها، وبينما يحاولون إبقاءها على الخط، يبذلون قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها.

