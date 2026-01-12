إعلان

ترامب: إن لم نستحوذ على جرينلاند فستستولي عليها الصين أو روسيا

كتب : مصراوي

04:18 ص 12/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن لم تستحوذ الولايات المتحدة على جرينلاند فستستولي عليها الصين أو روسيا.

وأضاف ترامب في تصريحات له، أنه يجب على جرينلاند إبرام الصفقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة في حاجة لملكية جرينلاند والاستحواذ عليها، وفقا لسكاي نيوز.

في سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على تواصل مع المعارضة الإيرانية، بالتزامن مع تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في طهران.

قال ترامب، إنه على تواصل مع زعماء المعارضة الإيرانية، مشيرا إلى احتمال إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح ترامب: "إيران دعت أمس إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي، وقد نلتقي بهم"، مبينا أن إيران تريد التفاوض وأنه يجري الإعداد لاجتماع.

