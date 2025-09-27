أسوان - إيهاب عمران:

توفي شاب من أبناء قرية الرمد الشرقي بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، أثناء حفل زفافه، ليقلب الفرح والبهجة إلى مأتم، بعدما كان يرقص مع عروسه وأصدقائه وأسرته.

العريس، أشرف أبو حاكم، البالغ من العمر نحو 28 عامًا، كان محبوبًا بين أهالي القرية الصغار والكبار، نظراً لنشأته الدينية ومساعدته للآخرين. وكان الجميع ينتظرون مناسبة سعيدة للاحتفال معه، لكن القدر لم يمهله، حيث سقط مغشياً عليه بعد دقائق من دخوله قاعة الفرح، فتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، وهناك أُعلن عن وفاته نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وأمرت نيابة كوم أمبو بالتحفظ على الجثمان وانتداب فريق من البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وأكد الفحص الطبي المبدئي أن الوفاة طبيعية نتيجة سكتة قلبية، وتم التصريح بدفن الجثمان وسط أجواء من الصدمة والحزن العميق.

قال أحمد حسن، ابن عمته: "نحتسبه عند الله عريس الجنة، فهو من أطهر وأنقى شباب أسوان. توفي والده ووالدته وأخوته، ولم يتبق له سوى أخت وحيدة. أشرف كان محبوبًا من الجميع ومخلصًا لمريدي السيد إدريس، وهو من قام بكتابة كتابه وتغسيله وتكفينه بعد وفاته".

وأضاف محمد الأمين، صديق مقرب للعريس: "كان أشرف يشعر قبل أسبوع بقرب أجله، وكنا نمزح معه قائلين إنه ربما يخاف من الزواج. وقد أوصانا في حال حدوث أي مكروه بأن يُدفن في مقابر الأشراف الإدراسيين".

وتحولت منازل أهالي القرية إلى أماكن لتلقي العزاء، كما امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بمدينة كوم أمبو ومحافظات أسوان بالدعوات والرسائل الرثائية، تعبيرًا عن الحزن الشديد لفقد هذا الشاب الطيب والمحبوب.